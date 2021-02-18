NASA'nın Mars görevi için geri sayım başladı! İnternet üzerinden izlenebilecek

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın uzay aracı bugün Mars yolculuğuna çıkacak. Kızıl Gezegen'de yaşam izleri arayacak olan aracın Türkiye saatiyle 22'de iniş yapması bekleniyor. Üstelik o anlar, internet üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Nefesler tutuldu NASA'nın Mars yolculuğu için geri sayım başladı. Tarihi Mars görevini gerçekleştirecek olan uzay aracı Perseverance, bugün Kızıl Gezegen'e iniş yapacak.

Perseverance'ın çalışmaları, Mars'ın keşfinde yeni bir döneme kapı aralayacak. Bir ton ağırlığındaki uzay aracının Jezero adı verilen kratere indirilmesi hedefleniyor. Araç, 2030'lu yıllarda yeniden dünyaya dönüşünde kaya parçaları da getirecek.

Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

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