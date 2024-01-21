MOT-919 otomatik tabanca ilk kez A Haber’de

Mehmetçiğe hem kolaylık sağlayan hem de etkin mücadelede büyük rol oynayan mühendislik harikası yerli silahlar. Her biri sınır ve sınır ötesi operasyonlarda büyük öneme sahip. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen MOT-919 da onlardan biri. Kullanım kolaylığı ve performansıyla göz dolduran Milli Otomatik Tabanca ilk kez A Haber ekranlarında.