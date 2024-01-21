21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları MOT-919 otomatik tabanca ilk kez A Haber'de

MOT-919 otomatik tabanca ilk kez A Haber'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2024 12:53
Mehmetçiğe hem kolaylık sağlayan hem de etkin mücadelede büyük rol oynayan mühendislik harikası yerli silahlar. Her biri sınır ve sınır ötesi operasyonlarda büyük öneme sahip. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen MOT-919 da onlardan biri. Kullanım kolaylığı ve performansıyla göz dolduran Milli Otomatik Tabanca ilk kez A Haber ekranlarında.
MOT-919 otomatik tabanca ilk kez A Haber’de
MOT-919 otomatik tabanca ilk kez A Haber'de
Tarihi gün! İlk Türk Uzaya çıkıyor
Tarihi gün! İlk Türk Uzaya çıkıyor
Akademisyenlerin yapay zeka ile sınavı
Akademisyenlerin yapay zeka ile sınavı
Milli savaş uçağı Kaan son düzlükte!
Milli savaş uçağı Kaan son düzlükte!
Göründüğü kadar masum değil! A Haber araştırdı
Göründüğü kadar masum değil! A Haber araştırdı
Muhalif haberleri öne çıkarın çağrısı
"Muhalif haberleri öne çıkarın" çağrısı
Üstün zekalı çocuklar TEKNOFEST’e hazırlanıyor!
Üstün zekalı çocuklar TEKNOFEST’e hazırlanıyor!
Yük taşıma robotu SEIT!
Yük taşıma robotu SEIT!
İlk Türk astronot Gezeravcı A Haber’de
İlk Türk astronot Gezeravcı A Haber'de
Türkiye bu uçağı bekliyor!
Türkiye bu uçağı bekliyor!
Sahte şarj kablolarına dikkat!
Sahte şarj kablolarına dikkat!
ANKA-3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi! İşte teknik özellikleri
ANKA-3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi! İşte teknik özellikleri
Daha Fazla Video Göster