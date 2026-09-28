İsrail muhalefeti Netanyahu'ya karşı birleşti! Yeni ittifak dengeleri değiştirebilir mi?

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde muhalefet cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Muhalefet partilerinin liderleri, Netanyahu hükümetini değiştirme hedefi doğrultusunda seçim öncesi koordinasyon konusunda anlaşmaya vardı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında İsrail'deki seçim sürecini, partilerin konumunu, Netanyahu'nun karşı karşıya olduğu siyasi tabloyu ve olası bir hükümet değişikliğinin doğurabileceği sonuçları değerlendirdi.