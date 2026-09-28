Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon: 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, fon soruşturmasındaki son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayınında aktardı.