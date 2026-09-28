Kabine toplanıyor: Gündemde fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemleri arasında fon soruşturmasının geldiği aşama ve "Terörsüz Türkiye" sürecindeki gelişmeler bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki temasları ile dış politika başlıklarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Kübra Bal, Kabine gündemine ilişkin son bilgileri A Haber canlı yayınında aktardı.