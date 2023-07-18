18 Temmuz 2023, Salı
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MİT'ten "siber istihbarat" hamlesi! Teşkilat kapsamında Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu
Siber tehditler belki de hiç olmadığı kadar yakın, yaygın ve tehlikeli. Bunun farkında olan milli istihbarat teşkilatı, bünyesinde siber istihbarat başkanlığı kuruldu. Siber istihbarat neden önemli? Merak edilenleri A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal’ın konuğu olan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan anlattı.