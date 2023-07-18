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MİT'ten "siber istihbarat" hamlesi! Teşkilat kapsamında Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu

A Haber
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Giriş: 18.07.2023 15:41
Siber tehditler belki de hiç olmadığı kadar yakın, yaygın ve tehlikeli. Bunun farkında olan milli istihbarat teşkilatı, bünyesinde siber istihbarat başkanlığı kuruldu. Siber istihbarat neden önemli? Merak edilenleri A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal’ın konuğu olan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan anlattı.
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