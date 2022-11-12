14 Kasım 2022, Pazartesi
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Havadaki güç: Aksungur İHA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Aksungur, Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. İnsansız Hava Aracı Anka'nın gelişmiş versiyonu olan ve 50 saat havada kalabilen aksungur, terörle mücadelede etkin rol oynuyor.