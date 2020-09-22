Cebimizdeki casusa dikkat! Facebook ve instagram hakkında şok suçlama | Uzman isim A Haber'de anlattı

Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, sosyal medya kullancılarını A Haber'de dikkatli olmaları konusunda uyardı 'Cebimzdeki casusa dikkat!' Facebook, instagram üzerinden kullanıcıları mı gözetliyor? ABD'de bir instagram kullanıcısı Facebook'a dava açtı. Davada instagramın, kameraları izinsiz kullanarak bilgi topladığı iddia edildi.

Cebimizdeki casusa dikkat!

Geçtiğimiz günlerde açılan davada Facebook'un yüz tanıma teknolojisini kullanarak 100 milyondan fazla instagram kullanıcısının biyometrik bilgilerine eriştiği öne sürülmüştü. Facebook ise bu iddiaları reddetmiş, bunun yalnızca sistemdeki bir yazılım hatası olduğunu belirtmişti.

Konu bir adım daha öteye taşındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) açılan bir davada instagram, kullanıcıların kameralarını açarak casusluk yapmakla suçlandı.

Türkiye'de 38 milyon aktif instagram kullanıcısı bulunuyor.

Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav A Haber'de sosyal medya kullancılarını A Haber'de dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sanlav, bu facebook ve instagram gibi sosyal medya uygulamalarının cep telefonu, televizyon, bilgisayar gibi yüklü olduğu elektronik cihazlarda kullanıcının bilgisi dışında ortam dinlemesi yapma ve ya kamerayı açma gibi imkanın olduğunu ifade etti.