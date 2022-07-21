Bilim insanları sineklerin beynini hackleyerek uzaktan kontrol edebilecekleri teknoloji geliştirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bilim insanları sinek beyinlerini hackleyerek beyinlerini uzaktan kontrol edebilecek teknoloji üretti. Araştırmayı yapan bilim ekibinin başı olan Doçent Jacob Robinson, teknolojinin hücreleri tam olarak aktifleştirme kabiliyetinin beyni incelemede, beyin iletişim teknolojisi üretmede ve bozuklukları tedavi etmeye yardımcı olacağından emin olduğunu dile getirdi.