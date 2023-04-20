Bayraktar KIZILELMA'dan 630 KM hızda manevra!

Türkiye savunma sanayiinde tam bağımsızlık için adımlarını hızlandırdı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.KIZILELMA, pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevraları yaptı.