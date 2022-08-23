23 Ağustos 2022, Salı
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AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı! TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu | Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Türk ordusu yeni nesil savaşın...
Bayraktar AKINCI TİHA, tam istasyon dolu şekilde, 9 silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. AKINCI, TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu. Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.