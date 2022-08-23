AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı! TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu | Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Türk ordusu yeni nesil savaşın...

YENİ NESİL SAVAŞIN KONSEPTİNİ TÜRKLER YAZIYOR

Hatta başka bir ifadesiyle yeni nesil savaşın kilometre taşlarını Türk ordusu bu SİHA ve diğer İHA'larla beraber döşemeye başladı. Tabiri caizse Türkler şu an yeni nesil savaşın hem felsefesini hem doktrinini hem konseptini yazan bir millet olarak kendisini gösterdi.