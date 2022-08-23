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Haberler Galeri AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı! TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu | Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Türk ordusu yeni nesil savaşın...

AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı! TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu | Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Türk ordusu yeni nesil savaşın...

Bayraktar AKINCI TİHA, tam istasyon dolu şekilde, 9 silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. AKINCI, TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu. Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.08.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 12:10
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AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı! TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu | Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Türk ordusu yeni nesil savaşın...

Göklerdeki gururumuz BAYRAKTAR AKINCI TİHA, tam istasyon dolu şekilde, 9 silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. Akıncı, TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı! TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu | Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Türk ordusu yeni nesil savaşın...

Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı! TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu | Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Türk ordusu yeni nesil savaşın...

ÇOK BÜYÜK KAZANIMLAR

Bu harp silah araç ve gerecini bize kazandıran Bayraktar ailesini gerçekten kutlamak gerekiyor. Çünkü sadece terörle mücadele alanlarında değil prestij değerlerin, onur değerlerin ve jeopolitik değerlerin son derece önemli hassasiyetler ürettiği alanlarda da çok büyük kazanımlara sebebiyet verdi.

AKINCI TİHA 9 SİLAHIYLA HAVALANDI / VİDEO

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AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı! TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu | Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Türk ordusu yeni nesil savaşın...

YENİ NESİL SAVAŞIN KONSEPTİNİ TÜRKLER YAZIYOR

Hatta başka bir ifadesiyle yeni nesil savaşın kilometre taşlarını Türk ordusu bu SİHA ve diğer İHA'larla beraber döşemeye başladı. Tabiri caizse Türkler şu an yeni nesil savaşın hem felsefesini hem doktrinini hem konseptini yazan bir millet olarak kendisini gösterdi.

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AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı! TEBER-82 mühimmatıyla hedefini nokta atışı vurdu | Abdullah Ağar’dan çarpıcı sözler: Türk ordusu yeni nesil savaşın...

Bu işin güzel tarafı ama ne kadar zor olduğunu mücadele eden askerlerimiz mücadele eden komutanlarımız mücadele eden mühendislerimiz çok iyi biliyorlar. BAYRAKTAR İHA'larla başlayan süreç bugün AKINCI'lara kadar geldi. AKSUNGUR'lara ANKA'lara kadar geldi.