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ZTK'da çeyrek final | Ankaragücü geriden geldi Trabzonspor'u 3 golle devirdi | Ankaragücü 3 - 1 Trabzonspor MAÇ SONUCU

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Giriş: 05.04.2023 10:10
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi ilk yarıyı Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda Ankaragücü'nün 3 golüne engel olamadı. Ev sahibi başkent temsilcisi karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. Ankaragücü, Gaziantep FK'nın kupadan çekilmesiyle yarı finale çıkan Sivasspor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Geriden geldi 3 golle devirdi
Geriden geldi 3 golle devirdi
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Ankaragücü geriden geldi Lamine Diack ile öne geçti
Ankaragücü geriden geldi Lamine Diack ile öne geçti
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