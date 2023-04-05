05 Nisan 2023, Çarşamba
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ZTK'da çeyrek final | Ankaragücü geriden geldi Trabzonspor'u 3 golle devirdi | Ankaragücü 3 - 1 Trabzonspor MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi ilk yarıyı Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda Ankaragücü'nün 3 golüne engel olamadı. Ev sahibi başkent temsilcisi karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. Ankaragücü, Gaziantep FK'nın kupadan çekilmesiyle yarı finale çıkan Sivasspor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.