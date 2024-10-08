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Zonguldak Kömürspor - Kırıkkalespor 0-1 | Gol: Berkay Göçmen

Zonguldak Kömürspor - Kırıkkalespor 0-1 | Gol: Berkay Göçmen

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 19:19
Güncelleme:08.10.2024 19:20
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 2. Tur maçında Zonguldak Kömürspor ile Kırıkkalespor karşı karşıya geldi.Kırıkkalespor karşılaşmanın 22. dakikasında Berkay Göçmen'in ayağından bulduğu golle Kömürspor karşısında deplasmanda 1 - 0 öne geçti. İşte Kırıkkalespor'u Zonguldak Kömürspor karşısında 1 - 0 öne geçiren gol.
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