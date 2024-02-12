12 Şubat 2024, Pazartesi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Yapılan kura çekimi ile çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.