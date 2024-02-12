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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

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Giriş: 12.02.2024 14:34
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Yapılan kura çekimi ile çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
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