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04.03.2020

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı Antalyaspor Alanyaspor ATV CANLI YAYIN izle | Video

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 3 puanı son dakikalarda yediği golle kaçırırken, bu kez Alanya karşısında daha temkinli olacak. Antalyaspor'da Lukas Podolski son maçlardaki performansıyla göz doldururken bu akşam oynanacak maçta da takımının gol yollarındaki umudu olacak. Süper Lig'de son 3 maçtır üst üste yenilen Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibini yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Antalyaspor ise son 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken bu formunu sürdürmek istiyor. Saat 20.30 başlayacak mücadele ATV ekranında CANLI YAYIN ile ekrana gelecek. Taraftarlar karşılaşmayı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilecekler.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 3 puanı son dakikalarda yediği golle kaçırırken, bu kez Alanya karşısında daha temkinli olacak.

Antalyaspor'da Lukas Podolski son maçlardaki performansıyla göz doldururken bu akşam oynanacak maçta da takımının gol yollarındaki umudu olacak. Süper Lig'de son 3 maçtır üst üste yenilen Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibini yenerek galibiyet hasretine son vermek istiyor. Antalyaspor ise son 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken bu formunu sürdürmek istiyor.

Saat 20.30 başlayacak mücadele ATV ekranında CANLI YAYIN ile ekrana gelecek. Taraftarlar karşılaşmayı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilecekler.

Antalyaspor Alanyaspor maçını izlemek için TIKLAYIN

ATV CANLI YAYIN

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