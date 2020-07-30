30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor kupayı böyle kaldırdı

Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor kupayı böyle kaldırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2020 01:22
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan bordo-mavililer, saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.

Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor kupayı böyle kaldırdı
Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor kupayı böyle kaldırdı
Erol Bulut'tan Maç Sonu Flaş Fenerbahçe Açıklaması!
Erol Bulut'tan Maç Sonu Flaş Fenerbahçe Açıklaması!
Trabzonspor 58. Ziraat Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu! Kupa Töreninden Özel Anlar!
Trabzonspor 58. Ziraat Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu! Kupa Töreninden Özel Anlar!
Trabzonspor 58. Ziraat Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu! Kupa Töreninden Özel Anlar!
Trabzonspor 58. Ziraat Türkiye Kupası'nın Sahibi Oldu! Kupa Töreninden Özel Anlar!
Trabzonspor 2 - 0 Alanyaspor MAÇ ÖZETİ Ziraat Türkiye Kupası 2019-2020 Finali
Trabzonspor 2 - 0 Alanyaspor MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası 2019-2020 Finali)
Ekuban'dan McGregor yürüyüşü
Ekuban'dan McGregor yürüyüşü
Türkiye Kupası Trabzonspor'un! Trabzonspor 2 - 0 Alanyaspor ÖZET
Türkiye Kupası Trabzonspor'un! Trabzonspor 2 - 0 Alanyaspor ÖZET
Trabzonspor: 2 - Alanyaspor: 0 | Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Sörloth yaptı
Trabzonspor: 2 - Alanyaspor: 0 | Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Sörloth yaptı
Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonsporlu futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı! İşte o anlar...
Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonsporlu futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı! İşte o anlar...
Trabzonspor 1 - 0 Alanyaspor Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları
Trabzonspor 1 - 0 Alanyaspor Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları
Trabzonspor, Alanyaspor karşısında bu golle öne geçti | GOL Abdülkadir Ömür
Trabzonspor, Alanyaspor karşısında bu golle öne geçti | GOL Abdülkadir Ömür
TFF Başkanı Nihat Özdemir 'Küme Düşme' Kararını Açıkladı!
TFF Başkanı Nihat Özdemir 'Küme Düşme' Kararını Açıkladı!
Daha Fazla Video Göster