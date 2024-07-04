04 Temmuz 2024, Perşembe
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Yine Bild yine skandal! Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamı Alman'ı kudurttu | Şimdi de sosyal medya provokasyonu
EURO 2024'te tarih yazan Milliler, Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale yükseldi. Maça 2 golle damgasını vuran Merih Demiral, sevincini 'Bozkurt' selamı ile kutladı. UEFA bu gol sevincinin ardından skandal bir kararla Merih Demiral'a yönelik soruşturma başlatmıştı. Merih'in sevinci Alman medyasını adeta çılgına çevirmişti. Alman Bild Gazetesi sevinçle ilgili olarak "Faşist kurt selamı! Türkiye'nin golcüsünden aşırı sağcı kutlama" başlığını atmıştı. Yine başka bir alçaklığa imza atan Bild sosyal medya üzerinden algı operasyonuna soyundu. Bild, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdiği yalan haberini paylaşarak bir skandala daha imza attı. TFF yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.