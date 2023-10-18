18 Ekim 2023, Çarşamba
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Yeşil sahalarda görülmemiş olay, hakem maçı bitirdikten sonra tekrar başlattı
Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Feriköyspor ile İFAspor arasında oynanan maçta hakemin aldığı karar tepkilere neden oldu. Maç 90+7. dakikada 1-1 sona ererken hakem, yan hakemin uyarısıyla yaklaşık bir dakika sonra müsabakayı tekrar başlattı ve Feriköy 2-1 kazandı. Müsabakada kural hatası olduğunu belirten İFAspor yetkilileri, görüntülerle birlikte TFF’ye başvurdu.