Yeşil sahalarda görülmemiş olay, hakem maçı bitirdikten sonra tekrar başlattı

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Feriköyspor ile İFAspor arasında oynanan maçta hakemin aldığı karar tepkilere neden oldu. Maç 90+7. dakikada 1-1 sona ererken hakem, yan hakemin uyarısıyla yaklaşık bir dakika sonra müsabakayı tekrar başlattı ve Feriköy 2-1 kazandı. Müsabakada kural hatası olduğunu belirten İFAspor yetkilileri, görüntülerle birlikte TFF’ye başvurdu.