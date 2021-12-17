Volkan Demirel yeniden yeşil sahalara dönüyor! İstanbul temsilcisiyle anlaşma sağlandı

Süper Lig yıllarca Fenerbahçe forması giydikten sonra Erol Bulut ve Emre Belözoğlu dönemlerinde teknik kadroda yer alan eski Milli kaleci Volkan Demirel ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Son dakika gelişmesine göre yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Demirel'in İstanbul temsilcisi takımla anlaştığı belirtildi. Eğer imzalar atılırsa uzun bir aradan sonra Demirel bu kez yeşil sahalara ilk kez teknik direktör olarak inecek.