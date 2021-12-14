14 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Vitor Pereira maç sonrası açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyon olmak isteyen bir takım böyle hatalar yapmamalı" dedi. Ayrıca, Pereira, istifa sorunlarına da yanıt verdi. Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde beşinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe 27 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 21'e çıkardı. Müsabakadan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, beklemedikleri ve hiç istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyerek üzgün olduklarını vurguladı.
"İSTİFA" AÇIKLAMASI
Bir gazetecinin istifa sorusuna da cevap veren Pereira, "İstifa kararı gazetecilerle konuşulacak bir konu değildir" dedi..
"İSTİFA" AÇIKLAMASI
Bir gazetecinin istifa sorusuna da cevap veren Pereira, "İstifa kararı gazetecilerle konuşulacak bir konu değildir" dedi..