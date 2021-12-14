Vitor Pereira maç sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyon olmak isteyen bir takım böyle hatalar yapmamalı" dedi. Ayrıca, Pereira, istifa sorunlarına da yanıt verdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde beşinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe 27 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 21'e çıkardı. Müsabakadan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, beklemedikleri ve hiç istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyerek üzgün olduklarını vurguladı."İSTİFA" AÇIKLAMASIBir gazetecinin istifa sorusuna da cevap veren Pereira, "İstifa kararı gazetecilerle konuşulacak bir konu değildir" dedi..