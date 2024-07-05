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Vincenzo Montella'dan Hollanda maçı öncesi açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 20:43
EURO 2024'te 2008'den sonra ilk defa yarı final oynama şansı yakalayan A Milli Takımımız, yarın akşam Hollanda lle karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu randevu öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Vincenzo Montella’dan Hollanda maçı öncesi açıklamalar
Vincenzo Montella'dan Hollanda maçı öncesi açıklamalar
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