28 Ağustos 2022, Pazar
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Uğurcan Çakır Galatasaray derbisinde yok! Trabzonspor'da Galatasaray maçında kalede kim olacak? Muhammet Taha Tepe kimdir?
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi. Milli kalecinin karın kaslarındaki yırtık şüphesinden kaynaklı derbide forma giyemeyeceği belirtildi. Peki Galatasaray derbisinde Uğurcan'ın yerine kim oynayacak. İşte detaylar...