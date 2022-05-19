UEFA Avrupa Kupası Eintracht Frankfurt’un

Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi final maçında karşı karşıya geldi. Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilen maçı penaltılarla Eintracht Frankfurt kazandı ve Avrupa Kupası’nı müzesine götürdü. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers'ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.