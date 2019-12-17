Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olay çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının bitiminde iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Maçın ardından Fernando Muslera, ilk maçta soyunma odası koridorlarında Galatasaray'a küfür eden ve fotoğraf paylaşımı yapan Gökhan Çıra'ya; "Ne oldu, konuşsana?" dedi. Muslera ve Gökhan'ın tünelde yumruklaşmasının ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi.