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17.12.2019

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olay çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının bitiminde iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Maçın ardından Fernando Muslera, ilk maçta soyunma odası koridorlarında Galatasaray'a küfür eden ve fotoğraf paylaşımı yapan Gökhan Çıra'ya; "Ne oldu, konuşsana?" dedi. Muslera ve Gökhan'ın tünelde yumruklaşmasının ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi.

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