Türkiye olimpiyatlara hazırlanıyor! Tokyo Olimpiyatları için geri sayım

Sporun zirve organizasyonu olimpiyatlar için geri sayım sürüyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlar pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli gerçekleştirilecek. Başlama tarihi 24 Temmuz olan Tokyo Olimpiyatları öncesi milli sporcularımız yoğun bir çalışma içinde. Çünkü her birinin hedefinde altın madalya kazanmak ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek var.

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