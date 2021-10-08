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Türkiye Norveç maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Giriş: 08.10.2021 11:40
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda bugün Norveç'i konuk edecek. Türkiye Norveç maçı saat kaçta başlayacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. G Grubu'nda 11 puanla 3. sırada yer alan Türkiye, grubun 7. haftasında Norveç'i konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Türkiye Norveç maçı saat kaçta, ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye-Norveç maçı saat kaçta? TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?
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Türkiye Norveç maçı ne zaman?
Türkiye Norveç maçı ne zaman?
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