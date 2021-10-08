Türkiye Norveç maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda bugün Norveç'i konuk edecek. Türkiye Norveç maçı saat kaçta başlayacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. G Grubu'nda 11 puanla 3. sırada yer alan Türkiye, grubun 7. haftasında Norveç'i konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Türkiye Norveç maçı saat kaçta, ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN