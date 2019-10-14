Türkiye hazırlıklarını tamamladı Fransa maçına hazır |Video

Arnavutluk karşısında tek golle 3 puanı alan A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan Şenol Güneş'in öğrencileri kaybetmek istemiyor. Şu anda grubunda lider olan Türkiye, Fransa maçında yenilmemesi durumunda EURO 2020 bileti için çok büyük bir avantaj yakalayacak. Futbolseverler dev maç öncesi internette Türkiye Fransa maçı ne zaman? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa maçı saat kaçta? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Tüm soruların yanıtı ise haberimizde...

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde maçın oynanacağı Stade de France'de karşılaşmanın son çalışması yapıldı. Isınma koşuları ile başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam etti. Çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenmanın basına kapalı kısmında, taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında TSİ 21.45'de Fransa ile karşılaşacak.

Kaptan Emre Belözoğlu ise Arnavutluk maçında yaşadığı sakatlık sonrası Fransa deplasmanı kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Arnavutluk karşısında tek golle 3 puanı alan A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan Şenol Güneş'in öğrencileri kaybetmek istemiyor. Grubunda lider olan Türkiye, Fransa maçında yenilmemesi durumunda EURO 2020 bileti için çok büyük bir avantaj yakalayacak. Futbolseverler dev maç öncesi internette Türkiye Fransa maçı ne zaman? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa maçı saat kaçta? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Tüm soruların yanıtı ise haberimizde...

FRANSA TÜRKİYE MAÇI CANLI ANLATIM VİDEO

FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye, Arnavutluk karşısında alınan 3 puan sonrası, İzlanda'nın da Fransa'ya yenilmesi sonucunda EURO 2020 yolunda büyük avantaj sağladı. Maç sonu açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 14 Ekim'de deplasmanda onanacak maç öncesi beraberliğin yetebileceğini söyledi. 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan Fransa Türkiye maçını taraftarlar ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan maç TRT1 ekranından naklen yayınlanacak.