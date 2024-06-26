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Türkiye- Çekya maçı için nefesler tutuldu! İşte taraftarın milli maç yorumları...

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 19:37
A Milli futbol takımı, 2024 Avrupa şampiyonası F grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak. Maç saat 22. 00'da Almanya’da oynanacak. Taraftar ile oldukça heyecanlı. Muhabirimiz Figen Koçak ve kameramanı Ertan Tuna sokağa çıktı ve taraftara mikrofon uzattı. Maç kaç kaç biter nasıl bir atmosferde geçer işte tahminler...
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Türkiye- Çekya maçı için taraftarın yorumları!
Türkiye- Çekya maçı için taraftarın yorumları!
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