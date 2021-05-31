Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu A Haber'de sevincini paylaştı: Gururluyuz

THY Euroleague'de finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona'yı 81-86 mağlup ederek Euroleague şampiyonu olarak tarih yazdı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise duygularını A Haber canlı yayınında dile getirdi. Türkoğlu, "Mutluyuz, gururluyuz. Basketbolsever olarak ülkemize böyle kupalar kazandıran kulüplerimizle her zaman gurur duymuşuzdur. Can-ı gönülden Anadolu Efes'i kutluyoruz." dedi.