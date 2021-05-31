- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu A Haber'de sevincini paylaştı: Gururluyuz
THY Euroleague'de finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona'yı 81-86 mağlup ederek Euroleague şampiyonu olarak tarih yazdı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise duygularını A Haber canlı yayınında dile getirdi. Türkoğlu, "Mutluyuz, gururluyuz. Basketbolsever olarak ülkemize böyle kupalar kazandıran kulüplerimizle her zaman gurur duymuşuzdur. Can-ı gönülden Anadolu Efes'i kutluyoruz." dedi.