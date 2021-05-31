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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu A Haber'de sevincini paylaştı: Gururluyuz

A Haber
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Giriş: 31.05.2021 00:12
Güncelleme:31.05.2021 00:47
THY Euroleague'de finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona'yı 81-86 mağlup ederek Euroleague şampiyonu olarak tarih yazdı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise duygularını A Haber canlı yayınında dile getirdi. Türkoğlu, "Mutluyuz, gururluyuz. Basketbolsever olarak ülkemize böyle kupalar kazandıran kulüplerimizle her zaman gurur duymuşuzdur. Can-ı gönülden Anadolu Efes'i kutluyoruz." dedi.
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