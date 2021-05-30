Başkan Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik: Göğsümüzü kabartan büyük başarı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden THY Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Başkan Erdoğan mesajında; "Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
SPOR A Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden THY Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
"GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN BÜYÜK BAŞARI"
Başkan Erdoğan mesajında, "Turkish Airlines #EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan #AnadoluEfes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.