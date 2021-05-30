Anadolu Efes Euroleague şampiyonu oldu! Helal olsun çocuklar!
THY Euroleague'de finalinde temsilcimiz Anadolu Efes Barcelona ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes Barcelona'yı 81-86 mağlup ederek Euroleague şampiyonu olarak tarih yazdı. Başkan Erdoğan Anadolu Efes'in şampiyonluğuna yönelik "Turkish Airlines #EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan #AnadoluEfes'i canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
THY EuroLeague'de final heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Anadolu Efes, dev finalde Barcelona ekibi ile karşı karşıya geldi. Oyunun büyük bir bölümünü üstün götüren temsilcimiz, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in devleştiği maçı 81-86 kazanarak tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğunu elde etti.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT: Barcelona 22 - 15 Anadolu Efes
2. PERİYOT: Barcelona 36 - 39 Anadolu Efes
3. PERİYOT: Barcelona 58 - 65 Anadolu Efes
4. PERİYOT: Barcelona 81-86 Anadolu Efes
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Erdoğan "Turkish Airlines #EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan #AnadoluEfes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
BAKAN KASAPOĞLU: ÜLKEM VE MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum."
HİDAYET TÜRKOĞLU: MUTLUYUZ, GURURLUYUZ
THY Euroleague'de finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona'yı 81-86 mağlup ederek Euroleague şampiyonu olarak tarih yazdı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise duygularını A Haber canlı yayınında dile getirdi. Türkoğlu, "Mutluyuz, gururluyuz. Basketbolsever olarak ülkemize böyle kupalar kazandıran kulüplerimizle her zaman gurur duymuşuzdur. Can-ı gönülden Anadolu Efes'i kutluyoruz." dedi.
ÖNCE TÜRKÇE KONUŞACAĞIM!
THY EuroLeague'de final heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Anadolu Efes, finalde Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından başarılı koç Ergin Ataman flaş bir açıklamada bulundu. Ataman, "Önce Türkçe konuşacağım. Bizi Türkiye'den izlediğinizi biliyorum. Bizi desteklediniz. Bu şampiyonluk sizlere, şehitlerimize, Türkiye'ye armağan olsun" dedi.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı 8 sayıyla etkili olan Anadolu Efes karşısında Davies ile 10 sayı bulan Barcelona, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.
İkinci periyotta Barcelona, Bolmaro'nun kaydettiği sayılarla 12. dakikanın başında farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Daha sonra 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru 25-24'e getirdi. İspanya temsilcisi, Higgins'in serbest atış çizgisinden sayılarıyla 15. dakikada farkı 5'e çıkardı: 29-24. Anadolu Efes, bu dakikadan sonra sahneye çıkan Larkin'in skorer oyunuyla 12-0'lık seri yakaladı ve 19. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 29-36. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte de iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-52. Higgins ile dış atışlardan skor üreten Barcelona karşısında Micic ve Larkin ile 16 sayı bulan Anadolu Efes, final periyoduna 65-58 önde girdi.
Müsabakanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan periyotta Barcelona, 35. dakikada Mirotic'in pota altı sayısıyla eşitliği yakaladı: 69-69. Lacivert-beyazlılar, mola dönüşü Micic'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle yeniden öne geçti: 69-72. Savunma sertliğini artıran Anadolu Efes, Larkin, Singleton ve Micic'in sayılarıyla bitime 2 dakika kala farkı 5'e yükseltti: 74-79. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, parkeden 86-81 galip ayrılarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda ilk şampiyonluğunu elde etti.
ERGİN ATAMAN, KUPA KOLEKSİYONUNU TAMAMLADI
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamayı başardı.
Avrupa'da 4. şampiyonluğunu yaşayan Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.
ATAMAN, 3 UNVANIN SAHİBİ OLDU
Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi şampiyonluğuyla 3 unvanın sahibi oldu.
Ataman, Dusan Ivkovic ve David Blatt'ın ardından hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını elde etti.
Deneyimli başantrenör, Avrupa'da 4 farklı kupa kazanan üçüncü başantrenör olarak kayıtlara geçti. Bu başarıya daha önce Dusan Ivkovic ile Aito Garcia Reneses imza atmıştı.
Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avrupa kupası kazanan 3. başantrenör unvanının da sahibi oldu. Dusan Ivkovic ile Bozidar Maljkovic 4 farklı takımda, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise 6 ayrı takımda Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.
TÜRK BASKETBOLUNUN AVRUPA'DA 10. KUPASI
Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını kazandırdı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını kazanarak Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.
Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.
Galatasaray 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.
BARCELONA İKİNCİLİKLE YETİNDİ
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Anadolu Efes'e yenilen Barcelona, ikincilikle yetindi. İspanya ekibi, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunu 6. kez ikinci tamamladı. Barcelona, organizasyonda 2002-2003 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.
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