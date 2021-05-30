Anadolu Efes Euroleague şampiyonu oldu! Helal olsun çocuklar!

HİDAYET TÜRKOĞLU: MUTLUYUZ, GURURLUYUZ

THY Euroleague'de finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona'yı 81-86 mağlup ederek Euroleague şampiyonu olarak tarih yazdı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise duygularını A Haber canlı yayınında dile getirdi. Türkoğlu, "Mutluyuz, gururluyuz. Basketbolsever olarak ülkemize böyle kupalar kazandıran kulüplerimizle her zaman gurur duymuşuzdur. Can-ı gönülden Anadolu Efes'i kutluyoruz." dedi.

ÖNCE TÜRKÇE KONUŞACAĞIM!

THY EuroLeague'de final heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Anadolu Efes, finalde Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından başarılı koç Ergin Ataman flaş bir açıklamada bulundu. Ataman, "Önce Türkçe konuşacağım. Bizi Türkiye'den izlediğinizi biliyorum. Bizi desteklediniz. Bu şampiyonluk sizlere, şehitlerimize, Türkiye'ye armağan olsun" dedi.