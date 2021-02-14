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Türk Telekom Stadı'nda korkutan görüntü! Galatasaray Kasımpaşa maçı oynanacak mı?

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Giriş: 14.02.2021 14:15
Güncelleme:14.02.2021 14:20
Süper Lig'in 25. haftasında bugün saat 16:00'da Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırırken, Türk Telekom Stadı'nın son durumuyla ilgili bir paylaşılan bir video korkuttu.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki maçın daha önce 19:00'da başlaması planlanıyordu. İstanbul'da günlerdir beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle maçın başlama saati 16:00'a alınmıştı. Beklenen kar yağışı bu sabah İstanbul'u etkisi altına aldı.

MAÇ SAATİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı sırasında İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Bu sabah başlayan kar yağışının maç saatinde etkisini çok daha arttırması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 2 derece olacak.

STAT SEMİNİNDE ÖNLEM ALINMIŞTI

Galatasaray, günler öncesinde Türk Telekom Stadı'nın zeminine brandalar örtmüş ve yağacak kardan yeşil zemini korumak için önlemini almıştı. Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik de, sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak 'Stadımız maça hazır' ifadelerini kullandı.

KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Galatasaray Kasımpaşa maçının başlamasına sayılı saatler kala stadın çatısında biriken karlar stada düşerken o anlar kameralara yansıdı.

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