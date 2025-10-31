31 Ekim 2025, Cuma
Türk futbolunda deprem! Bahis skandalı büyüyor, gözler PFDK'da
Süper Lig hakemi Zorbay Küçük'ün suç duyurusuyla yeni bir boyut kazanan bahis skandalı Türk futbolunu sarstı. Gözler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (pfdk) vereceği kritik karara çevrilirken liglerin geleceğinin ne olacağı merak konusu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, yaşananları ve bundan sonraki süreci anlattı.