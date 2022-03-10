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Trabzonspor'un yıldızlarına yakın takip

AA
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Giriş: 10.03.2022 11:51
Spor Toto Süper Lig'de 15 puanla farkla liderliğini sürdüren Trabzonspor'un yıldız futbolcuları yakından izleniyor. Ligde 12 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek bordo-mavililerde, kaleci Uğurcan Çakır, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Cornelius ve Nwakaeme'nin, scout ekipleri tarafından yakın markaja alındı. Oyuncuların hem dış hem iç saha maçlarını izleyen kulüp temsilcileri, notlar alarak bağlı bulundukları kulüplere iletiyor.
Trabzonspor’un yıldızlarına yakın takip
Trabzonspor'un yıldızlarına yakın takip
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