Trabzonspor’un yıldızlarına yakın takip

Spor Toto Süper Lig'de 15 puanla farkla liderliğini sürdüren Trabzonspor'un yıldız futbolcuları yakından izleniyor. Ligde 12 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek bordo-mavililerde, kaleci Uğurcan Çakır, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Cornelius ve Nwakaeme'nin, scout ekipleri tarafından yakın markaja alındı. Oyuncuların hem dış hem iç saha maçlarını izleyen kulüp temsilcileri, notlar alarak bağlı bulundukları kulüplere iletiyor.