04 Ocak 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Trabzonspor'un yeni yıldızı Irakli Azarovi'nin stili Alphonso Davies'e benzetiliyor
Trabzonspor’un yeni transferi Gürcü yıldız Irakli Azarovi müthiş top tekniği ve yetenekleriyle Avrupa’nın peşinden koştuğu bir isimdi. Tam bir kupa canavarı olan Irakli Azarovi oyun stili olarak Bayern Münih’in ve Avrupa futbolunun büyük yıldızı Alphonso Davies’e benzetiliyor. İşte detaylar...