04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Trabzonspor'un yeni yıldızı Irakli Azarovi'nin stili Alphonso Davies'e benzetiliyor

Trabzonspor'un yeni yıldızı Irakli Azarovi'nin stili Alphonso Davies'e benzetiliyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2022 09:22
Trabzonspor’un yeni transferi Gürcü yıldız Irakli Azarovi müthiş top tekniği ve yetenekleriyle Avrupa’nın peşinden koştuğu bir isimdi. Tam bir kupa canavarı olan Irakli Azarovi oyun stili olarak Bayern Münih’in ve Avrupa futbolunun büyük yıldızı Alphonso Davies’e benzetiliyor. İşte detaylar...
Tam bir kupa canavarı!
Tam bir kupa canavarı!
Trabzonspor pusuda bekliyor!
Trabzonspor pusuda bekliyor!
İtalyanlar Yunus Akgün’ün peşine düştü
İtalyanlar Yunus Akgün'ün peşine düştü
Çalımbay’dan maç sonu flaş sözler
Çalımbay'dan maç sonu flaş sözler
Sporda 1 sene böyle geçti
Sporda 1 sene böyle geçti
Sporda dünyasında yaşananlar
Sporda dünyasında yaşananlar
Sporda hangi olaylar yaşandı?
Sporda hangi olaylar yaşandı?
Fenerbahçe’de ilk hedef Jorge Jesus!
Fenerbahçe'de ilk hedef Jorge Jesus!
Yusuf Yazıcı için Premier Lig’den dev talip
Yusuf Yazıcı için Premier Lig'den dev talip
Taraftardan yönetime istifa çağrısı
Taraftardan yönetime istifa çağrısı
Trabzonspor’un ilk hedefi savunma!
Trabzonspor'un ilk hedefi savunma!
PFDK Adil Gevrek’in cezasını açıkladı
PFDK Adil Gevrek'in cezasını açıkladı
Daha Fazla Video Göster