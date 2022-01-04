Trabzonspor'un yeni yıldızı Irakli Azarovi'nin stili Alphonso Davies'e benzetiliyor

Trabzonspor’un yeni transferi Gürcü yıldız Irakli Azarovi müthiş top tekniği ve yetenekleriyle Avrupa’nın peşinden koştuğu bir isimdi. Tam bir kupa canavarı olan Irakli Azarovi oyun stili olarak Bayern Münih’in ve Avrupa futbolunun büyük yıldızı Alphonso Davies’e benzetiliyor. İşte detaylar...