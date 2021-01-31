Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme Süper Kupa'yı Yusuf'a götürdü

Trabzon'da 3 yıldır da yatağa bağlı olarak yaşama tutunan 26 yaşındaki Yusuf Şentürk sadece hayranı olduğu Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin gollerine tepki veriyor. Trabzonspor'un yıldız ismi de bu duruma sessiz kalmadı ve kazandıkları Süper Kupa'yı Yusuf'a götürüdü. İşte o duygusal buluşma.

3 yıldır yatağa bağlı yaşayan 26 yaşındaki Yusuf Şentürk, tam bir Trabzonspor hayranı. Şentürk, sadece Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin gollerinin yer aldığı videolara tepki veriyor.

Trabzonspor'un yıldız ismi Nwakaeme de bu duruma sessiz kalmadı. Nijeryalı futbolcu Süper Kupa'yı da alarak Yusuf'u ziyarete etti.

Ziyarette Yusuf ve Nwakaeme arasında duygusal anlar yaşandı.

Yusuf'un sağlığına kavuşması dileyen Nwakaeme bir de imzaladığı formasını hediye etti.