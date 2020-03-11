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11.03.2020

Trabzonspor'da Sörloth şoku! Oyuna devam edemedi...

Trabzonspor ertelenen maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 35. dakikasında Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth rakip ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Tedavisi bittikten sonra oyuna tekrar girerek kendisini deneyen Sörloth devam edemeyeceğini teknik ekibe iletti. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Ndiaye dahil oldu. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Alexander Sörloth'un sakatlığıyla ilgili detayları ve gelişmeleri aktardı.

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