10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Trabzonspor transferi bitirdi! Enis Bardhi 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor kadrosuna güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Bordo mavililer son olarak Levante forması giyen 10 numara Enis Bardhi ile anlaştı. Oyuncu kısa süre içinde Trabzon'a giderek 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.