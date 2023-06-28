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Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'in transferini resmen açıkladı

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Giriş: 28.06.2023 12:27
Bordo-mavililer, Panathinaikos'la sözleşmesi sona eren Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
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