11 Ocak 2023, Çarşamba
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı açıklaması! İstifa edecek mi?
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Bordo mavililerin deneyimli hocası Abdullah Avcı'nın istifa edeceği iddiaları sonrası Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan destek açıklaması geldi. Ağaoğlu, "Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Taraftarımıza göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.