Trabzonspor 6-0 Kasımpaşa maçı sonra Zeki Uzundurukan'dan A Spor'da flaş açıklamalar |Video

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un evinde Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından A Spor canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, canlı yayında Hüseyin Çimşir ile ilgili aklında soru işaretleri olduğunu itiraf etti ve sonrasında flaş ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...