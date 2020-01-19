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19.01.2020
Trabzonspor 6-0 Kasımpaşa maçı sonra Zeki Uzundurukan'dan A Spor'da flaş açıklamalar |Video
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un evinde Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından A Spor canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, canlı yayında Hüseyin Çimşir ile ilgili aklında soru işaretleri olduğunu itiraf etti ve sonrasında flaş ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...
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