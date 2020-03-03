Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Sörloth) golü izle

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmada ilk gol Trabzonspor'un formda yıldızı Sörloth'dan geldi. Savunma oyuncularından bir bir sıyrılan Sörloth bir anda ceza sahasına girdi ve kaleci Altay'ın sağından topu filelerle buluşturdu. İşte Sörloth'un golü...