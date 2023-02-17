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Trabzon'da futbol dünyası tek yürek! Ezeli rakiplerin taraftarları depremzedeler için omuz omuza

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 13:51
Trabzon'da futbol dünyası tek yürek oldu. Bordo Mavililerin Basel ile karşılaştığı mücadeleyi ezeli rakiplerin taraftarları omuz omuza takip etti. Karşılaşmanın tüm geliri depremzedelere bağışlandı.
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