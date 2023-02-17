Trabzon'da futbol dünyası tek yürek! Ezeli rakiplerin taraftarları depremzedeler için omuz omuza

Trabzon'da futbol dünyası tek yürek oldu. Bordo Mavililerin Basel ile karşılaştığı mücadeleyi ezeli rakiplerin taraftarları omuz omuza takip etti. Karşılaşmanın tüm geliri depremzedelere bağışlandı.

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