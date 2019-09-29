Trabzon Beşiktaş maçı canlı anlatım |Video

Süper Toto Süper Lig'in 6.haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ve beklediği sonuçları alamaya siyah beyazlılarda Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından moraller bozuk. Deplasmandan 3 puan alarak dönmek isteyen Beşiktaş moral bulmak istiyor. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor'da ise sakat futbolcuların derbide oynayamayacak olması can sıkıyor. Geçen hafta Sivasspor'a son dakika golüyle mağlup olan bordo mavililer ligde oynadıkları 5 maçta 6 puan topladı. Saat 19'da başlayacak olan Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasının canlı anlatımını taraftalar ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Maç beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM İZLE - VİDEO