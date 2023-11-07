07 Kasım 2023, Salı
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TFF Başkanı Büyükekşi: Devrim niteliğinde bir adım atacağız
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, "Türk futbolunu aşağı çeken tartışmaların kimseye faydası yok. Hakem atamalarında devrim niteliğinde bir adım atacağız. MHK'da yeni bir dönem başlatıyoruz." diye konuştu.