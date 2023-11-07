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TFF Başkanı Büyükekşi: Devrim niteliğinde bir adım atacağız

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Giriş: 07.11.2023 14:33
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, "Türk futbolunu aşağı çeken tartışmaların kimseye faydası yok. Hakem atamalarında devrim niteliğinde bir adım atacağız. MHK'da yeni bir dönem başlatıyoruz." diye konuştu.
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