Temsilcilerimiz Avrupa sahnesinde!

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçlarında temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Galatasaray, ilk maçta avantaj elde edemediği AZ Alkmaar karşısında, İstanbul’da taraftarının desteğiyle tur bileti almak için mücadele edecek. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadelenin detaylarını A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında RSC Anderlecht'e konuk oluyor. İlk maçı Kadıköy’de 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, Belçika’da turu geçmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe cephesindeki gelişmeleri ise A Spor muhabiri Erdem Akbaş yerinden takip etti. İki temsilcimiz de Avrupa arenasında yoluna devam etmek için kritik sınavlara çıkarken, futbolseverler nefeslerini tuttu.

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