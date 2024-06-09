Tarihi An: Aziz Yıldırım ve Ali Koç birlikte kürsüde!

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında resmi sonuçlar açıklanmadan başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye gelirken, Koç'u tebrik eden Yıldırım, "İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar." ifadelerini kullandı.

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