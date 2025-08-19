Tanju Çolak: Osimhen’le çift forvet oynar, Icardi’yi yedeğe çekerim

Avrupa gol kralı ve Altın Ayakkabı sahibi eski milli futbolcu Tanju Çolak, memleketi Samsun’da kan bağışı kampanyasına destek verdi. Çolak, kan verdikten sonra yaptığı açıklamalarda futbol kariyerine ve günümüz futboluna dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Galatasaray’ın yıldız golcüleri Icardi ve Osimhen’i değerlendirirken, “Onların Altın Ayakkabısı yok, ama bende var” diyerek iddialı konuştu. İsviçre’deki istatistik kurumunun kendisini “dünyanın en iyi 48 futbolcusu” arasında gösterdiğini vurgulayan Çolak, “Bugün oynasam Galatasaray’da direkt 11’de olurdum” dedi. En iyi döneminde sahada olsa Osimhen’le çift forvet oynayacağını, Icardi’nin ise yedek bekleyeceğini belirtti. Günümüz futbolcularını da öven Çolak, “Onlar Galatasaray’ı şampiyon yapıyor, bu çok değerli” ifadelerini kullandı. Antrenman alışkanlıklarından bahseden Çolak, başarının sırrını “çok çalışmak ve işini sevmek” olarak açıkladı. Samsunspor’un başarısına da değinen efsane golcü, kırmızı-beyazlıların istikrarlı performansını takdir etti. Taraftarlara mesaj veren Çolak, Türk futbolunda gençleşen transfer yaşının önemine dikkat çekti. “Önemli olan Türk halkına bir şeyler verebilmek” diyerek sözlerini noktaladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN