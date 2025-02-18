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Süper Lig’de zirve heyecanı! İşte 24. hafta sonunda puan durumu

Süper Lig’de zirve heyecanı! İşte 24. hafta sonunda puan durumu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 15:04
Trendyol Süper Lig'de heyecan giderek artıyor ve 24. hafta da geride kaldı. Şampiyonluk, Avrupa ve kümede kalma mücadelesinde artık kritik günlere girildi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar bugün ve yarın belli olacak. Detayları A Spor spikeri Burak Ölmez A Haber canlı yayınında anlattı.
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Süper Lig’de zirve heyecanı! İşte 24. hafta sonunda puan durumu
Süper Lig’de zirve heyecanı!
Süper Lig’de zirve heyecanı!
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